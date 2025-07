Mercato, la Vigor va sottotraccia : "Ci piacerebbe mantenere Carnevale"

Altre novità di mercato attendono la Vigor nel corso della settimana. Il direttore sportivo rossoblu Roberto Moroni rimane prudente, ma qualcosa bolle in pentola. Di certo ci sono vari punti da chiarire, nello specifico il destino di alcuni giocatori.

Le conferme di Pesaresi e Alonzi abbinate al ritorno di Balleello e all’acquisto di Braconi hanno dato una forma ben chiara all’attacco vigorino. Spesso si è parlato anche di Ferrara, Gabbianelli e Carnevale, giocatori già presenti in rosa lo scorso anno, tuttavia le prossime mosse del direttore sportivo potrebbero riservare dei colpi di scena.

"Non è nostra intenzione partecipare a delle aste, lavoriamo con calma e in silenzio per evitare situazioni che andrebbero a svantaggiare la Vigor - spiega Moroni -. Poche ore fa ho sentito Carnevale e non nego che ci piacerebbe confermarlo, ma un giocatore che si è rivelato così decisivo nell’ultima stagione è normale che abbia varie richieste. Valutiamo e speriamo che resti a Senigallia; vorrei precisare che il ragazzo viene valutato dal nostro staff come un centrocampista, duttile, ma pur sempre un centrocampista. Per questa ragione siamo alla ricerca di un altro attaccante, tuttavia non è Antonio il profilo da associare a quella zona del campo".

Poi ci sono le conferme ed anche il tifoso più distratto non può non essersi accorto che Lorenzo Mancini non è ancora stato confermato. Proprio lui che rappresenta un punto fermo della Vigor, una certezza.

"Lorenzo è in fase di ripresa dopo una stagione con tanti acciacchi, è chiaro che la Vigor lo terrà sempre in considerazione - continua Moroni -. Dobbiamo capire come si sente e poi procedere, non sarebbe un problema se si aggregasse qualche settimana dopo l’inizio della preparazione, mister Magi ci ha parlato e anche lui lo apprezza molto".

A proposito di centrocampo, i rossoblu confermano il talentuoso classe 2007 Nicola Gasparroni. Sarà uno degli under di punta della nuova Vigor, una risorsa importante in mezzo al campo che avrà la possibilità di incrementare notevolmente il proprio minutaggio dopo le ottime presentazioni fornite nella passata stagione.

Nicolò Scocchera