Mercato, si aprono le danze

Priorità alle uscite ma il Modena continua a coltivare l’idea di regalare a Tesser un paio di innesti già prima della trasferta di Frosinone. Se sarà possibile, naturalmente. E allora, se si parla di uscite, balzano davanti a tutti i nomi di coloro i quali andranno alla ricerca di maggior spazio. Ma, non subito. Romeo Giovannini (in foto) resterà a Modena almeno fino alla partita con il Cosenza, del 21 gennaio, periodo durante il quale Luca Tremolada dovrebbe far rientro in rosa e di conseguenza riprendere posto nella formazione titolare.

Solo successivamente i canarini prenderanno una decisione netta sul talentino ligure che resta dunque a metà tra la voglia di dimostrare a Tesser di poter giocare di più nei gialli e la possibilità di farlo con maggior continuità in C. Il Cesena lo ha messo tra gli obiettivi primari, il tecnico dei bianconeri Toscano lo ha individuato come giocatore ideale per il suo modulo. I romagnoli, in seconda battuta, seguono pure Mosti ma quest’ultimo (seguito anche dal Vicenza) appare ora di difficile collocazione per ingaggio e contratto. Detto di De Maio e Marsura in uscita, resta il tema Azzi. Il Frosinone si è inserito nella corsa, gli interessamenti estivi di Spezia, Bologna, Salernitana e Sampdoria non sono svaniti, la certezza è che ormai la storia d’amore tra il Modena e il brasiliano sia agli sgoccioli. Per sostituirlo, Vaira pensa a Daniele Liotti della Reggina (28 anni) il cui contratto in Calabria scade nel 2024 e l’offerta economica del Modena potrebbe rappresentare motivo valido per pensare di trasferirsi già ora.

Per l’attacco, ve lo stiamo raccontando da giorni, il vero nome caldo è sempre stato quello di Luca Strizzolo. Per un semplice motivo: il mercato di gennaio deve essere sinonimo di sicurezza, Tesser con l’attaccante del Perugia (di proprietà della Cremonese) ha lavorato a Pordenone e ciò vuol dire molto. Attenzione alla concorrenza del Sudtirol.

a.t.