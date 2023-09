Mercato trasferito, carro attrezzi in azione

Mercato del sabato trasferito ieri a Porta Valle e piazzale di Mezzogiorno, vigili urbani e carro attrezzi di prima mattina in azione per rimuovere sei automobili. I cartelli di divieto di sosta sono stati inseriti 48 ore prima ma alcuni, complessivamente sei automobilisti, avevano parcheggiato le vetture diversi giorni prima senza sapere della necessità di sgomberare l’area per il mercato. In ogni caso ieri sono stati pochi i banchi e anche scarso l’afflusso di persone. "Ringraziamo l’amministrazione comunale che ci ha ascoltati e si è impegnata a farci scendere da dentro le mura a Porta Valle solo in poche occasioni all’anno e solo per gli eventi più grandi ascoltando le nostre richieste – spiegavano ieri mattina gli ambulanti da porta Valle –. In passato abbiamo avuto non poche difficoltà con questi spostamenti da dentro le mura a fuori. Sarebbe opportuno anche però pubblicizzare il trasloco temporaneo del mercato con un congruo anticipo di tempo cosìcchè la gente possa essere informata perché altrimenti quaggiù siamo come isolati e in un’area poco proficua per il mercato".