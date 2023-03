Merci e passeggeri: tutti i dati

I dati Istat sul porto di Ancona per il 2022 sono recentissimi. Il traffico delle merci per lo scalo dorico è stato di 10,6 milioni di tonnellate, con una flessione del -2,3% sull’anno precedente. I volumi di rinfuse liquide (tra cui petrolio e derivati) sono rimasti stabili; leggero calo delle merci su tir e trailer; le rinfuse solide (carbone, cereali, minerali ecc.) hanno segnato una crescita del +56% dovuta in particolare a cereali, carbone, minerali grezzi come il caolino. C’è poi il settore chiave dei passeggeri. Quelli transitati nello scalo dorico nel 2022 sono stati 947mila, di cui 874mila trasportati dai traghetti (+27%) e 73mila sulle navi da crociera (+98%). In particolare, i passeggeri dei traghetti da e per la Grecia sono stati 635mila (+23%), quelli con la Croazia 129mila (+85%) e i passeggeri da e per l’Albania 109mila (+5%). Ricordiamo che Ancona rappresenta un quarto del settore traghetti con l’estero. Nel 2022 l’intero sistema portuale ha movimentato oltre 11,7 milioni di tonnellate di carichi. Tra gli altri scali portuali, quello di Ortona ha movimentato quasi 1,2 milioni di tonnellate (+2%), incremento dovuto alla performance delle rinfuse solide (+4%), in particolare dello sbarco dei cereali, mentre stabile è risultato il traffico delle merci liquide. I passeggeri transitati nei porti del sistema sono stati 958mila (+31,4%).