Mercoledì l’incontro dei cittadini con Rfi

E’ stato anticipato a mercoledì l’evento con Rete ferroviarie italiane a Osimo Stazione per esporre il progetto che prevederebbe la creazione di uno scalo merci nell’attiguo territorio di San Rocchetto di Castelfidardo. Saranno presenti il presidente del Consiglio regionale Dino Latini e Andrea Borgia, responsabile progetti per Rfi. Il comitato di residenti ha raccolto centinaia di firme per dire no al progetto definito di enorme impatto ambientale e non solo per la zona di campagna. L’appuntamento è al ristorante Da Mario lungo la Flaminia alle 18.30.