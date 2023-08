Mergo, 24enne beccato con l'hashish al parco e arrestato

Mergo (Ancona), 10 agosto 2023 – Droga al parco, i carabinieri beccano un 24enne e lo arrestano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In azione la notte scorsa, a mezzanotte e tre quarti, i carabinieri della stazione di Castelplanio che hanno notato alcuni ragazzi all’interno del parco il Boccioletto di Mergo ed hanno, così, deciso di procedere ad un controllo più accurato. Uno di loro, a quel punto, ha provato a disfarsi di un involucro, lanciandolo nel giardino di un’abitazione attigua. La circostanza, però, non è sfuggita ai carabinieri che lo hanno immediatamente recuperato riscontrando che al suo interno vi erano due pezzi di hashish, rispettivamente del peso di 71 e 10 grammi e un bilancino elettronico di precisione per dividere la sostanza. La conseguente perquisizione personale ha consentito, poi, di rinvenire ulteriori altri 19 grammi della stessa sostanza all’interno dello zaino del 24enne. A quel punto il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Stamattina il giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza. Nei prossimi giorni, visto anche l’approssimarsi della festività di Ferragosto, i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Jesi saranno ulteriormente intensificati.