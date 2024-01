Meritata pensione per il maggiore Claudio Muscatello, comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Fabriano. Un meritato riposo – dicevamo – al termine di una brillante carriera, come si evince dal curriculum dell’ufficiale, 59 anni, nell’Arma Benemerita dal 1983 e in servizio al comando compagnia di Fabriano da quattro anni. Ciò dopo le esperienze avute a Portomaggiore (capo equipaggio radiomobile), Campobasso (comandante di squadra allievi carabinieri), Roma (idem), Ancona (addetto al reparto operativo), Camerino (comandante del nucleo operativo e radiomobile) e Tolentino (comandante dell’aliquota radiomobile). Insignito di un encomio per un’importante operazione portata a termine dopo articolate indagini, il maggiore ha ricevuto un’onorificenza e ben tre medaglie. Da esperto militare, gli sono state conferite l’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, medaglia Mauriziana, medaglia d’oro al merito di lungo comando e croce d’oro per la anzianità di servizio.