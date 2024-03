Merito e meritocrazia. Ne parlerà a Economia il professor Cassese

È "Merito e meritocrazia" il tema scelto da Sabino Cassese per la ‘Lezione Giorgio Fuà 2024’, in programma giovedì prossimo (21 marzo) alle 15 nell’Aula A della Facoltà di Economia ‘Giorgio Fuà’ di Ancona. Sabino Cassese è professore emerito della Scuola normale superiore di Pisa e giudice emerito della Corte costituzionale. Egli ricorda che "il principio del merito è consacrato nella Costituzione per la scuola e per gli uffici pubblici. L’articolo 34 dispone che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzo, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e l’articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede tramite concorso. L’articolo 106 aggiunge che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso ed è attraverso il concorso che si valuta il merito dei concorrenti. Ma che cos’è il principio del merito e cosa comporta? Come si può garantire nella scuola e nello Stato?". Per Cassese si tratterà di un ritorno nelle Marche, sicché ha insegnato ad Urbino nei primi anni Sessanta. Ma soprattutto un ritorno ad Ancona, città nella quale è stato preside della Facoltà di Economia tra il 1970 e il 1974. Su merito e meritocrazia è arrivato anche l’intervento di Silvano Fuà, presidente della Fondazione Giorgio Fuà e figlio del noto economista, che ha promosso la Lezione di quest’anno con Cassese: "Ma, generalmente, i rappresentanti delle nostre istituzioni, davvero si preoccupano, in primis, di seguire sempre quei principi che, in ambiti diversi, garantirebbero oggettivamente di misurare il merito ‘individuale’ di ogni cittadino che si sottoponga al loro giudizio?". Con la Lezione Giorgio Fuà 2024, la Fondazione Giorgio Fuà prosegue nel suo impegno rivolto ad analizzare temi sociali e analisi economiche di Giorgio Fuà, a tutt’ oggi attuali, e proponendo indirizzi di risoluzioni e chiavi di lettura. Nel corso degli anni hanno tenuto la Lezione Giorgio Fuà il past governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, centrata sul tema ‘L’economia italiana: tra ‘sviluppo tardivo’ e declino demografico’, Innocenzo Cipolletta che ha tenuto la Lezione su ‘Economia in diagonale’ e l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi, con il tema ‘Crescita, benessere e compiti dell’economia politica’. La Lezione Giorgio Fuà 2024 ha il patrocinio dell’Università Politecnica delle Marche, del Dipartimento Dises e dell’Istao.