Mesi per un esame: cresce la protesta

Otto mesi per una risonanza magnetica: "Sempre bugie". Impossibile trovare un appuntamento per sottoporsi a un esame diagnostico in tempi brevi: "Sto cercando di prendere un appuntamento per una risonanza magnetica, da fare, su richiesta del mio dottore, a Senigallia. Ma è impossibile! – si legge nel post di protesta –. Tutte le mattine alle 7.55 pronta, a telefonare ma niente, pomeriggio e sera, idem, niente. È vergognoso, so che in tanti sono nelle mie stesse condizioni, ma so che alle prossime votazioni ci ricorderemo". Non va meglio per gli esami endoscopici dove l’attesa raggiunge anche l’anno. Infuriati i cittadini che attendono miglioramenti riguardo alle liste di attesa: da molto si parla di tempi brevi, invce i problemi negli ospedali sono in aumento. "Spalla e braccio in Romagna 37 euro – un commento al post di protesta – lì vanno per numero di fogli, fino a 8 esami, 37 euro". Lungaggini che si verificano anche per chi deve sottoporsi a una mammografia, generalmente viene consigliato di prenotare per l’esame successivo dopo essersi sottoposto all’esame. Tra i messaggi c’è anche chi consiglia di rivolgersi a cliniche convenzionate. Problematiche si registrano anche per i ricoveri, quelli programmati hanno subito un blocco all’ospedale di Torrette per lasciare letti al Pronto Soccorso e per i malati di Covid.