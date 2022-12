"Messa a norma del palas, i fondi sono insufficienti"

"PalaGuerrieri da mettere a norma, i fondi stanziati dalla Regione sono insufficienti". Così il sindaco Daniela Ghergo replicano ai capigruppo di opposizione Daniele Silvi e Roberto Sorci che annunciavano la conquista del mezzo milione di euro come una importante vittoria. "Il contributo della Regione purtroppo – replica il primo cittadino – non garantirà la possibilità di riaprire il PalaGuerrieri, dato che si tratta di un intervento con costi stimati per oltre 3 milioni di euro per la sola ristrutturazione. Al di la’ dei proclami questa è la realtà che ci troviamo ad affrontare. Ci saremmo aspettati che l’emendamento proposto dal consigliere Antonio Mastrovincenzo (Pd) per incrementare il contributo di ulteriori 250mila euro fosse approvato invece di essere bocciato dalla maggioranza consiliare regionale. Questo anche in considerazione dell’importanza strategica che assume per la città tornare a poter utilizzare il PalaGuerrieri che rappresenta la sede individuata dalla Protezione Civile per il ricovero della popolazione in caso di calamità naturali".

"Apprezziamo il contributo della Regione – sottolinea il sindaco Daniela Ghergo – ma ci aspettiamo che ci sia un ulteriore e forte sostegno concreto per rendere praticabile la struttura sportiva. Nel frattempo come l’amministrazione comunale stiamo attendendo l’esito di un bando del Ministero dell’Interno a cui abbiamo partecipato lo scorso mese di settembre, e stiamo cercando altri finanziamenti che possano consentire di coprire la somma necessaria, mentre stanno procedendo i lavori di progettazione della ristrutturazione dell’impianto. Ieri mattina (giovedì, ndr), nonostante il periodo festivo, lo studio incaricato era presente per un ulteriore sopralluogo per accelerare i tempi di realizzazione. Nei prossimi giorni – conclude il primo cittadino – delineeremo un piano di intervento economico che auspichiamo trovi un ulteriore sostegno da parte di tutti i soggetti coinvolti a livello territoriale. Ma di certo, per questa Amministrazione la riapertura del Palas è tra i primi obiettivi da conseguire nel brevissimo periodo, come dimostrano gli atti formali già assunti in tale direzione". Il PalaGuerrieri è stato chiuso ad aprile 2021 dall’ex sindaco Gabriele Santarelli che ha dichiarato un cattivo stato di manutenzione della struttura sulla quale però non c’è ancora un’ordinanza di inagibilità. L’impianto in particolare non sarebbe a norma per quanto riguarda gli eventi di pubblico spettacolo.

Sara Ferreri