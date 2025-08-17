Messa dell’Assunta e processione in mare. Tradizione e applausi

Oggi la Chiesa celebra la solennità di Maria Assunta in Cielo. E’ una festa grande per noi pellegrini sulla terra cui viene indicata la meta che è il cielo. Un segno si sicura speranza, un impegno per tutti noi a vivere questa vita come vita buona, spesa per gli altri, per amare Dio e soprattutto, in questo tempo, per costruire la pace". Queste le parole dell’Arcivescovo di Ancona - Osimo, mons. Angelo Spina che venerdì ha celebrato a Portonovo gli eventi legati alla festa dell’Assunta.

Una ricorrenza che si perde nella notte dei tempi e che ancora oggi è seguita da tantissimi fedeli e turisti. La trazione vuole che anticamente la Madonna, conservata nella chiesa del Poggio, scendesse in processione nella Baia per giungere alla Chiesa di Santa Maria. L’immagine, molto cara ai poggesi, ha subito molteplici vicissitudini costruendo una tradizione di venerazione legata al mare e a chi con il mare lavora.

Alle 9, in piazzetta ha preso avvio la processione, preceduta dalla banda musicale di Torrette, dalla Confraternita del SS Sacramento e dall’immagine della Madonna, con Mons. Spina, il Sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, gli assessori comunali Caucci, Battino, Andreoli, il Presidente del Consiglio comunale, Simone Pizzi, il Questore di Ancona Cesare Capocasa, il Presidente del Parco del Conero, Luigi Conte, le autorità militari. "Una festa che è vissuta sia dal punto di vista spirituale che laico – ha detto Silvetti - Un momento non solo di ritrovo della comunità che vive il borgo e la baia, testimonianza di unità sui simboli che sono della Madonna Assunta, dell’ambiente, del territorio".

Alle 9.30, nello spazio antistante la Chiesetta, Mons. Spina ha presieduto la celebrazione eucaristica con il parroco di Camerano don Lorenzo Rossini. Al termine della messa il Vescovo si è recato dietro l’abside della chiesa da dove ha benedetto le tantissime imbarcazioni nel tratto di mare sottostante, ed è poi salito sulla barca insieme al Sindaco Silvetti, con alla guida Edoardo Rubini, seguito dalle moto d’acqua della Polizia, barche, canoe, sup e gommoni.

Il corteo in mare, con l’immagine della Madonna, si è fermata allargo e il Vescovo ha lanciato in acqua una corona di alloro in memoria dei caduti in mare e poi ha costeggiato tutta la spiaggia dalla Capannina a Ramona. Il vescovo ha benedetto dalla barca i bagnanti che hanno saluto, lui e il sindaco, applaudendo.

Claudio Desideri