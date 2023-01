Messa in sicurezza di strade e aree verdi: scatta il piano di potatura

E’ scattato a Grottammare un imponente piano di potatura per mettere in sicurezza strade e aree verdi. Si tratta di eseguire un’accurata manutenzione dei grandi alberi, affidata al personale della ditta Ecoservices per un valore che si aggira sui 25 mila euro. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi dalla potatura dei grandi platani che costeggiano la statale Adriatica dall’incrocio con via Ballestra fino all’uscita nord della citta. Sono piante vecchie e c’è il rischio di crolli improvvisi come avvenuto alcuni mesi fa quando un platano, scavato dagli insetti, finì per danneggiare un’auto in sosta e l’impianto semaforico. Completati i lavori lungo la Nazionale, gli operai sono ora impegnati nella potatura degli alberi in via Salvo D’Acquisto. L’attività andrà avanti per oltre un mese, considerato il numero delle piante che attendono la manutenzione ed altre che dovranno essere abbattute. Si tratta di un piano voluto e coordinato dal consigliere Bruno Talamonti, responsabile della manutenzione, che prevede la potatura di oltre 1500 alberi in due anni. Il piano è scattato nel 2021 ed ora è iniziato l’ultimo blocco. A seguire saranno portati i pini di via San Martino, i pioppi in via S. Carlo, i pini di via S. Gabriele, pini e querce lungo la Valtesino, via Della Rinascita, via Torino, Firenze, Napoli, XX settembre, le querce di via via Cuprense i cipressi di via S, Paterniano, tigli e oleandri in via Dalla Chiesa, la pineta di via Bernini, palme e oleandri di via Ischia, i lecci di via Alighieri e Meucci.