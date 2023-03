Messa per le vittime con Don Aldo

"La nostra vicinanza alle vittime del naufragio di Crotone la possiamo esprimere solo con la preghiera non sta a noi metterci a fare i giudici ne’ cavalcare le polemiche". A parlare è don Aldo Buonaiuto, parroco dell’associazione comunità Papa Giovanni XXIII che oggi alle 18,30, alla parrocchia San Nicolò, dopo la messa per le vittime del naufragio di Crotone, guiderà la meditazione. "Ciò che possiamo fare come cristiani – aggiunge - è consegnare queste anime al Signore. Il senso di umanità deve indurci a chiederci chi saranno le prossime vittime. Nessuno è al sicuro finché innocenti muoiono in tragedie simili. Il senso di insicurezza prodotto dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina non deve farci dimenticare che il Mediterraneo è il più grande cimitero d’Europa come lo ha definito Papa Francesco. Quei bambini nelle bare bianche sono figli nostri. È responsabilità individuale e collettiva farcene carico. Nessuno può coprire di indifferenza lo scempio di stragi che possono essere evitate. E l’Europa – rimarca don Aldo Buonaiuto - dove è stata fino ad ora? La culla di una civiltà millenaria si sgretola per un barcone lasciato affondare a cento metri dalla riva. Sono vite umane, non numeri".