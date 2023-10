"Messaggio fuorviante. Un unico ricorso con la separazione"

In qualità di Presidente della Sezione di Ancona dell’Associazione ONDIF (Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia) sento il dovere di fare chiarezza sul messaggio fuorviante diffuso dai mass media in ordine alla sentenza della Cassazione Civile n. 287272023 che si è pronunciata sull’ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione personale con il divorzio. Abbiamo letto titoli sulle testate giornalistiche del tipo: "Divorzio in un giorno" oppure "Divorzio istantaneo" ... qualcuno ha addirittura coniato il nuovo termine "separozio" per intendere un unicum tra separazione e divorzio. Questi titoli hanno a mio avviso diffuso un messaggio distorto tra i cittadini perché non è vero che la sentenza della Corte di Cassazione consenta ora la separazione e il divorzio in un solo giorno. In realtà la Riforma Cartabia (entrata in vigore il 28 febbraio 2023) ha introdotto con l’art. 473.bis.49 la possibilità del cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio, cioè la possibilità di introdurre la separazione e il divorzio contestualmente, con un unico ricorso introduttivo di un unico procedimento con riferimento al giudizio contenzioso. Non tutti i Tribunali ritenevano ammissibile questo cumulo per le separazioni e i divorzi c.d. consensuali, quelli cioè caratterizzati dall’accordo dei coniugi in cui il Tribunale interviene come mero supervisore solo per verificare la legittimità dell’accordo, soprattutto per la tutela dei figli. Il Tribunale di Treviso ha quindi rimesso la questione alla Corte di Cassazione, attraverso il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale introdotto dalla Riforma Cartabia con l’art. 363 bis c.p.c. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (e non già le Sezioni Unite, come scritto erroneamente da alcuni giornali) con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 si è pronunciata per l’ammissibilità del cumulo della separazione e del divorzio, non solo per i procedimenti contenziosi ma anche nell’ipotesi di accordo dei coniugi. Questo non significa però che la separazione e il divorzio si perfezioneranno da ora in un giorno, come è stato scritto in quasi tutti i quotidiani, perché per la pronuncia del divorzio occorre comunque attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e quindi il termine di sei mesi dalla sua pubblicazione. Il vantaggio è tuttavia rappresentato dal fatto che si verifica un risparmio di energie processuali inteso come concentrazione in un’unica sede processuale delle attività volte alla trattazione di diverse domande".

Il presidente Ondif Ancona, Daniela Giampieri