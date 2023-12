"Messina farà svoltare Milano. Mirotic però non mi convince"

Nel giorno di Olimpia Milano-Baskonia Marco Crespi analizza la sfida nella sua veste di doppio ex: "Anche se parliamo di 17 anni in Olimpia e di 3 mesi a Vitoria. Non proprio la stessa cosa...".

Era il 2014, e in fatti l’esperienza fu un lampo.

"Venivo dalla stagione magica di Siena, ci si sente dei supereroi e capita di sbagliare. In quel momento lì, forse per la prima volta, il club aveva difficoltà finanziarie. Non lo dico io oggi ma lo disse la dirigenza allora. E non a caso siamo rimasti in ottimi rapporti".

Vitoria, terra di basket. Non sono tante in Europa.

"Sì, ma sono contesti di pallacanestro differenti. A palazzo senti la passione del pubblico, ma fuori la vita è più riservata. Per tutti, come in Germania. Si vive tranquillamente la quotidianità".

Arriviamo a Milano allora. Che ha vissuto in epoche diverse. E’ cambiato l’approccio alla pallacanestro in questi anni con Armani al comando?

"L’Olimpia è la squadra che ha vinto più titoli, che ha segnato epoche diverse. Diciamo che lo stile Armani si è sposato alla perfezione con lo stile Olimpia".

Nikola Mirotic, colpo dell’estate biancorossa.

"La sua storia parla di un giocatore che non innalza il livello della squadra. E in attacco, come in difesa, non è così facilmente collocabile oggi. La sua firma ha cambiato le aspettative sulla squadra, e certamente ha influito sull’identità costruita in questi anni".

Ettore Messina ha costruito un sistema difensivo molto efficiente, oggi con il trio Napier-Shields-Mirotic è tutto un po’ più complesso.

"Sì, ma Napier e Shields sono giocatori diversi, ben inquadrabili. E’ Mirotic ad essere difficile da collocare, anche a livello di comunicazione emotiva. Poi c’è Ettore Messina, ha indubbiamente competenze e staff per trovare soluzioni".

È arrivato Shabazz Napier. Ma oggi il basket è così legato alla presenza di un play?

"Oggi sono gli ’’small’’ a fare la partita. Si tende a giocare con 4 piccoli e un lungo, se non con cinque giocatori oltre la linea di tiro. Parlare di play è anacronistico. Il termine è ’’handler’’. Che è un concetto molto diverso. Per intenderci, anche Antetokounmpo è un handler, non certamente un regista. Devi averne tre o quattro in campo, altrimenti vai in difficoltà".

Il doppio ruolo di Ettore Messina. Qual è la sua opinione?

"In questi casi servono chiarezza e competenze. Non si può vivere alla giornata, sostenere che il doppio ruolo sia equilibrio nelle vittorie, per poi trasformarsi improvvisamente in difetto nelle sconfitte. Messina ha posto quella dimensione come condizione per arrivare a Milano, la proprietà ha voluto affidargli quel ruolo. E lui ha profilo e cultura per sostenere il tutto, anche a livello manageriale".

E il basket italiano?

"E’ tutto tranne che immobile. Ma i settori giovanili sono formazione e ricerca. Sino a quando non ci saranno investimenti per permettere alle varie figure di avere stipendi adeguati, di poter davvero considerare quella passione come una professione, non sarà possibile strutturare formazione e ricerca secondo le necessità di oggi".