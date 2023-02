Mestieri che rischiano di scomparire per sempre Ma l’arte è a bottega

Nelle botteghe artigiane si impara la cultura del saper fare. E’ per difendere questo enorme valore che Confartigianato ritiene necessaria una sempre maggiore attenzione ed interventi di tutela anche per la trasmissione di mestieri che, altrimenti, rischiano di scomparire. Nelle Marche sono più di 1.500 le botteghe di artigianato artistico. La valorizzare di questa tipologia di imprese nelle loro strette interconnessioni con il territorio in cui operano diventa un mezzo ed un legame anche per altri settori come il turismo, i beni culturali e ambientali, l’enogastronomia. E’ fondamentale continuare a promuovere e ad investire quindi sul concetto di “eccellenza” e sulle tipicità del nostro territorio che sono l’elemento caratteristico del “Made in Italy”.

Il sostegno alle eccellenze artigiane rappresenta un momento promozionale non solo delle attività del settore dell’artigianato ma di tutto il sistema marchigiano produttivo. Ne ha parlato Confartigianato Marche nel corso di un convegno realizzato con il patrocinio della Camera di Commercio al quale hanno partecipato Emanuele Pepa Presidente di Confartigianato Marche , Andrea Maria Antonini assessore allo sviluppo Economico della Regione Marche, Silvano Bertini dirigente settore artigianato, industria, credito Regione Marche, Marco Moscatelli referente settore industria e artigianato Regione Marche. Ha coordinato i lavori Gilberto Gasparoni segretario regionale di Confartigianato. L’incontro si è tenuto a Recanati nella splendida cornice del Castello Malleus. Lo stesso Maestro calligrafo Henry Malleus ha aperto i lavori dell’incontro portando la sua testimonianza di artigiano artista.

La trasmissione dei mestieri d’arte dunque attraverso la “bottega- scuola”, come luogo di incontro e di formazione per i giovani della propria creatività e del personale spirito di intraprendenza e come obiettivo quello di recuperare e rivitalizzare gli antichi mestieri, garantire la continuità nel tempo dell’attività d’impresa.

E’ quindi auspicabile la promozione di iniziative formative attraverso forme di collaborazione tra istituti scolastici ed imprese, rivolte a potenziare le attività di incontro tra domanda e offerta di competenze e la realizzazione di attività ed esperienze lavorative propedeutiche all’inserimento professionale. Molto apprezzate nel corso del convegno le testimonianze di Giuseppe Verdenelli (orafo) Egidio Muscellini (restauratore), Luca Corinaldesi (ricamo).