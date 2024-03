Mestieri del cinema,. Poliarte dà il via ai corsi brevi

Per rispondere alla crescente richiesta di risorse qualificate nel settore cinematografico nella Regione Marche, l’Accademia Poliarte di Ancona, da molti anni impegnata nella formazione d’eccellenza in tema di audiovisivo, si prepara a inaugurare una serie di corsi intensivi dedicati ai mestieri del cinema. Partner chiave di questo progetto sono la Fondazione Marche Cultura con la sua Marche Film Commission e Cna Cinema Marche, entrambe impegnate a sostenere lo sviluppo del settore cinematografico nel territorio. Le Marche stanno emergendo come una regione sempre più importante nel panorama cinematografico grazie all’implementazione di nuovi bandi e all’aumento dei fondi disponibili.

Questo trend è destinato a continuare nei prossimi anni, offrendo nuove opportunità di lavoro e crescita per gli operatori del settore. I corsi brevi proposti dalla Accademia Poliarte di Ancona saranno di tre tipologie, a seconda della durata: 10, 40 e 80 ore. L’esperienza su un set professionale e presso aziende del settore, vero plus di questi corsi, sarà garantita a ogni iscritto permettendogli di mettere in pratica sul campo ciò che ha imparato in aula e di iniziare a stringere contatti e relazioni con professionisti del settore. I corsi in partenza ad aprile saranno quelli per: Segretaria di Edizione, Assistente di Produzione, Costumista Cinematografico, Location Manager e Colorist Cinematografico.

"È importante sottolineare che questi corsi non saranno dedicati esclusivamente agli studenti giovani, ma saranno aperti a tutte le persone interessate, indipendentemente dall’età o dalla situazione lavorativa. Gli obiettivi del programma includono anche l’adesione di persone disoccupate, inoccupate o in cerca di nuove opportunità di carriera, nonché di coloro che attualmente lavorano ma desiderano diversificare le proprie competenze e ampliare le proprie prospettive professionali" precisa il direttore di Poliarte Michele Capuani.

"Siamo molto felici di collaborare con un’eccellenza nel campo formativo come la Poliarte – commenta Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura – Il nostro auspicio è che questa felice collaborazione possa spingere anche altre realtà locali verso una più ampia sinergia, che sia in grado di fare rete e aumentare l’offerta formativa sul territorio. Siamo certi che i corsi riscuoteranno un enorme successo e che riusciranno ad avvicinare i giovani, e non solo, a tutti i mestieri del cinema".