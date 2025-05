"Mèta – Corporis" di Focanti e Iacomucci a Palazzo Bisaccioni

Si chiude domani a Palazzo Bisaccioni di Jesi la mostra ‘Mèta – Corporis’ di Carlo Iacomucci e Maria Grazia Focanti. Pur nella diversità stilistica ed espressiva della loro produzione, le anime pittoriche dei due artisti restituiscono una corrispondenza rispetto al tema del divenire della corporeità.

Lo spazio fisico della mostra è definito e distinto in due ambienti separati ma contigui per enfatizzare e valorizzare l’identità pittorica di ognuno e stabilire un contrappunto artistico, una sinfonia in due tempi, una lirica a due strofe. Orario di visita: dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.