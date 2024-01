Metadone e hashish, tentano di fuggire ma vengono subito presi

Operazione "Alto impatto", proseguono senza sosta i controlli della polizia decisi dal questore, Cesare Capocasa (nella foto), d’intesa col prefetto Ordine. Il servizio si è svolto fin dalle prime ore di ieri per concludersi poco dopo ed è stato portato avanti dai poliziotti del reparto prevenzione crimine di Perugia unitamente alla questura dorica. Battuti palmo a palmo il Piano, gli Archi, la Stazione nonché diversi esercizi commerciali. Sono state 154 le persone identificate, di cui 30 con precedenti; 60 i veicoli controllati. Due le persone deferite per possesso di droga: un 60enne tunisino e una 20enne italiana. Entrambi cercavano di fuggire dalla polizia. L’uomo aveva addosso una bottiglia di metadone, la donna aveva in borsa 0.23 grammi di hashish. False dichiarazioni, invece, quelle fornite da un 20enne tunisino (con precedenti) alla polizia. È risultato irregolare ad Ancona ed è stato denunciato per aver fornito false generalità. Due gli ordini a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni nei confronti di due cittadini bengalesi di 25 e 30 anni.