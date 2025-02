Metalmeccanici in piazza. Presidio da Confindustria: "Ora dovete ascoltarci"

Un secondo ’pacchetto’ di otto ore di sciopero e il presidio sotto la sede di Confindustria, per chiedere a gran voce il rinnovo del contratto nazionale. Hanno nuovamente incrociato le braccia i metalmeccanici spezzini visto che "nonostante la buona riuscita delle prime otto ore di sciopero, la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale non riparte per l’indisponibilità di Federmeccanica e Assistal, che continuano a trincerarsi dietro la loro ’contro piattaforma’, respingendo le nostre richieste votate dalle lavoratrici e dai lavoratori" sottolineano le segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm.

Insieme allo sciopero, ieri mattina dalle 9 alle 11 circa 150 metalmeccanici si sono ritrovati per un presidio davanti a Confindustria, mentre i tre segretari territoriali sono stati ricevuti dalla dirigenza dell’associazione. Incontro che non ha lasciato del tutto soddisfatti i rappresentanti delle maestranze. "Con queste 8 ore di di sciopero – sottolinea Francesco Grilli segretario di Fiom Cgil – abbiamo voluto dare ancora più forza al fatto che ci deve essere una trattativa per il rinnovo del contratto nazionale. Ci siamo incontrati con Confindustria, ma siamo ancora distanti su quanto riguarda il salario: noi chiediamo che venga riconosciuta una quota fissa 280 al quinto livello. Su una cosa invece la pensiamo allo stesso modo: a questo Governo mancano politiche industriali serie che guardino al futuro del paese".

Sul tema dell’orario di lavoro si concentrano invece le richieste Graziano Leonardi segretario generale Uilm spezia. "Rivendichiamo sia aspetto economico ma anche una riduzione dell’orario di lavoro, che è l’altro punto importante della nostra richiesta a livello nazionale. Chiediamo che, a parità di salario, vengano ridotte le ore di lavoro scendendo da 40 a 36 ore: riteniamo che ci debba essere un sistema di qualità che permetta di conciliare vita e lavoro".

Per Kevin Lanieri della segreteria Fim Cisl Spezia "è necessario tenere conto dell’indotto che è 80% a livello nazionale, fondamentale per sostenere anche i lavoratori e dare loro un contratto equo".

A livello unitario le tre segreterie Fim, Fiom e Uilm sottolineano con forza che "per superare l’intransigenza delle controparti serve mandare un forte segnale alle aziende con l’intensificazione della lotta e della mobilitazione. Per questo abbiamo proclamato 8 ore di sciopero, organizzando il presidio di fronte a Confindustria. E’ il momento di continuare a scioperare tutti insieme, per riaprire la trattativa, negoziare le richieste di Fim Fiom Uilm, conquistare il rinnovo del contratto collettivo nazionale metalmeccanici. Con la trattativa e con la lotta vogliamo aumentare il salario, contrastare la precarietà, ridurre l’orario di lavoro, estendere i diritti per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori. Riconquistiamo il tavolo della trattativa continuando a bloccare lo straordinario e le flessibilità orarie".

Le tre segreteria ritengono "necessario riaprire la trattativa con l’obiettivo di rinnovare il contratto nazionale". "Abbiamo ribadito con spirito costruttivo alla delegazione sindacale – sottolinea il presidente di Confindustria Mario Gerini – che, sebbene il comparto meccanico spezzino sia in fase di sviluppo, il rinnovo del contratto nazionale Metalmeccanica Industria si colloca in un contesto economico e politico complesso, sia a livello nazionale che internazionale. Auspichiamo una fattiva ripresa della trattativa nazionale per individuare soluzioni condivise e innovative, capaci di rafforzare produttività e competitività aziendale, garantendo al contempo il giusto riconoscimento alle persone che vi operano".

Claudio Masseglia