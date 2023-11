Metanodotto, via libera alla selva di Gallignano

Metanodotto Snam, verrà deliberato domani dal consiglio comunale il via libera ai lavori da compiere nell’area di pertinenza del territorio comunale di Ancona. Ieri il tema è stato affrontato dalla II Commissione consiliare che di fatto ha concesso l’ok, salvo sorprese dell’ultima ora, ai lavori per la realizzazione di un tratto del metanodotto per la rete gas che va da Ravenna a Chieti; nello specifico si tratta del troncone denominato ‘Ravenna-Jesi’ che da nord scende transitando anche nel territorio anconetano. In gergo tecnico si definisce la ‘Costituzione di servitù’, tradotto significa concedere la possibilità di realizzare l’impianto. Nello specifico si tratta di lavori che riguarderanno l’area della Selva di Gallignano, in gestione dall’Università Politecnica delle Marche. Snam rete gas deve dismettere una vecchia parte del metanodotto, che sarà rimossa, e realizzarne una nuova. Nel luglio scorso l’azienda ha inviato una bozza di contratto al Comune di Ancona per la nuova conduttura ad alta pressione. La richiesta riguarda un tratto di scavo largo complessivamente 27 metri, 1 per la nuova tubazione e 13 metri per i due lati dello scavo principale. In base all’accordo e al costo al metro quadro dello scavo Snam rete gas (il progetto porta la firma del governo) rifonderà al comune di Ancona una cifra che sfiora i 20mila euro. Il voto in aula domani in consiglio comunale appare un atto dovuto.