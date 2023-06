"Meteo instabile, prenotazioni in dubbio"

di Silvia Santarelli

Prenotazioni legate al meteo, "questa instabilità non aiuta". Non decollano nemmeno gli affitti estivi. Doveva essere il primo vero weekend della stagione, ma a rompere le uova nel paniere sono state le continue allerta meteo che si sono susseguite durante tutta la settimana hanno dissuaso quanti volevano trascorrere un weekend al mare. "Ormai da tempo le prenotazioni sono legate alle previsioni metereologiche – spiega Marco Manfredi, Presidente Federalberghi – complice la crisi, chi decide di trascorrere qualche giornata al mare vuole essere sicuro di poter accedere alla spiaggia, altrimenti preferisce rinviare. Ormai le previsioni si guardano per tutto e i messaggi di allerta meteo preoccupano, siamo una zona a rischio ed è normale che chi deve prenotare tenga conto anche di questo". Da fine giugno si susseguiranno i grandi eventi che da sempre richiamano sulla spiaggia di velluto migliaia di persone. Molte le novità in calendario quest’anno: "C’è un buon movimento legato all’evento della Warner Bros – prosegue Manfredi – quello delle famiglie è un segmento che a noi interessa molto. Servono eventi ‘spot’ come questo, ma anche eventi che fidelizzano la clientela". Uno su tutti è sicuramente il Summer Jamboree, ormai la spiaggia di velluto è conosciuta anche come città del Jamboree, un evento che porta in città migliaia di persone ma che ha un alto costo per gli amministratori che hanno sborsato ben 400 mila euro, a cui si devono aggiungere altri costi legati all’organizzazione dell’evento. "Ci vuole tempo per far crescere un evento – prosegue Manfredi – certo è che, come abbiamo detto più volte, il Summer Jamboree da solo non basta ma siamo consapevoli degli sforzi che vengono fatti per mettere in piedi la kermesse". Nonostante il colore dell’acqua che non aveva fatto ben sperare, a tranquillizzare sono stati i rilievi dell’Arpam riguardo alla balneabilità, è stata infatti riscontrata una buona qualità delle acque. Erano partiti bene gli affitti estivi che nelle ultime settimane sembrano aver subito uno stop, anche per gli alti costi richiesti dagli host privati: per un monolocale a giugno sul lungomare Mameli si chiedono più di 500 euro, costi che diminuiscono se ci si rivolge a qualche struttura che, in bassa stagione applica condizioni più che convenienti. Intanto sono stati rinviati gli eventi previsti in centro storico questa sera (ieri), proprio a causa del maltempo.