Meteo pazzo, allarme per l’olio: "Produzione diminuita del 30%, ora un concorso per rilanciarla"

Circa 9.532 ettari di terreno coltivato a olivi, 154 frantoi, 18mila aziende produttrici: sono le Marche dell’olio, che nel 2022 hanno avuto una produzione di 2.300 tonnellate, dal valore di 16,3 milioni. Le principali rotte dell’export sono il mercato Usa, Germania e Giappone. Una realtà produttiva messa alla prova negli ultimi mesi soprattutto da eventi meteo avversi: piogge eccezionali, ondate di caldo e grandinate. "Il calo anno su anno è del 30% – dice Gino Sabatini (in foto), presidente della Camera di commercio delle Marche –. In attesa dei dati 2023, come Camera Marche, attraverso l’azienda speciale Linfa, vogliamo riportare l’attenzione su un comparto emblematico per la nostra economia, la nostra dieta, la nostra salute, il nostro turismo". Per questo Camera Marche col supporto di Linfa ha deciso di promuovere il concorso regionale Thesaurus Marche 2024, nato per valorizzare e premiare i migliori oli della regione, vale a dire prodotti che racchiudono una componente preziosa del patrimonio del territorio, e non parliamo solo di agroalimentare. Gli obiettivi del concorso sono di riconoscere agli agricoltori il merito di produrre oli di grande qualità nel rispetto e cura del territorio, di diffondere la conoscenza degli oli marchigiani verso i consumatori e infine di farli apprezzare anche nei mercati esteri. Il concorso prevede le categorie: olio extra vergine blend/olivaggio, olio monovarietale. A decretare i vincitori, i primi tre di ogni categoria, un panel nominato da Camera Marche. Iscrizioni alla pec cciaa@pec.marche.camcom.it entro il 17 gennaio.