"Metodo Mas e postura, ecco come difendersi"

Un corso sulla ’prevenzione dei conflitti, la gestione delle situazioni critiche e l’autodifesa’ è quello in programma nel mese di marzo in città. Il corso, con il patrocinio e contributo della Commissione pari opportunità della Regione Marche e il sostegno dell’assessorato alle pari opportunità del Comune dorico è volto alla prevenzione dei conflitti, alla gestione delle situazioni critiche e all’autodifesa ed è dedicato alle donne. "E’ una novità – spiega l’assessore comunale alle pari opportunità Orlanda Latini – rappresenta un’evoluzione rispetto agli usuali approcci e non si basa esclusivamente su tecniche di difesa. L’approccio, la comunicazione, la postura sono fondamentali per affrontare una situazione critica e di difficoltà, evitando di rimanere preda della paura e del panico. Quindi prevenzione del conflitto, comprensione e gestione del contesto sono basilari". "Il corso – fa l’Head Master Remo Grassetti (ideatore del metodo) – utilizza il metodo ’Movimento, Azione, Sorpresa (Mas)’ e con semplicità e naturalezza permette l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie per affrontare un eventuale contesto critico, rafforzando le componenti fisiche, psichiche ed emozionali". Gli appuntamenti gratuiti sono previsti per il 6, 13, 20 marzo, dalle 18:30 alle 21:30. L’iniziativa si svolgerà al Palasport di Collemarino Flavio Brasili in via Cingolani. Informazioni e iscrizioni telefono 346 16 80 746.