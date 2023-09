Mette i soldi per fare benzina. Un giovane gli "soffia" venti euro

Settantenne derubato mentre fa carburante: giovane incastrato dalle telecamere e denunciato per furto dai carabinieri. Tutto è iniziato in un distributore di benzina della città. Il settantenne residente fuori provincia si è recato a fare carburante e ha inserito nella colonnina, in modalità automatica, due banconote da 20 euro. Si è recato alla pompa e ha iniziato ad erogare carburante. Poco dopo è salito in macchina, ha acceso il mezzo, e si è accorto che la lancetta del serbatoio sul cruscotto era salita poco rispetto a quanto aveva pagato. Così ha deciso di contattare il titolare dell’attività commerciale. Dal terminale è emerso che erano stati elargiti solo l’equivalente di 20 euro e non 40 in quanto non risultava una seconda banconota inserita. Con molta probabilità, quindi, era stata rifiutata dalla colonnina. L’uomo allora ha deciso di contattare i carabinieri per sporgere denuncia. I militari sul posto hanno visionato le telecamere di sicurezza. A quel punto è emerso che un giovane, arrivato a fare carburante pochi istanti dopo il settantenne, mentre quest’ultimo faceva rifornimento e non si era accorto che una banconota da 20 euro era rimasta appesa sulla colonnina, si era intascato la banconota. Poco dopo aveva fatto rifornimento con il bancomat. Al termine delle indagini il ventenne è stato identificato e denunciato per furto avvenuto proprio mentre il settantenne, a un metro e mezzo di distanza, stava facendo rifornimento senza essersi accorto che la seconda banconota non era stata presa dalla colonnina.