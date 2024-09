Mette in vendita quattro pneumatici. Viene truffato e perde 900 euro

Ancora truffe messe a segno online: due quelle scoperte nell’ultimo periodo dai carabinieri. Un uomo di Cupramontana di trent’anni ha messo in vendita quattro pneumatici nuovi on line ma è stato truffato e ha perso 900 euro. Capito di essere stato derubato si è rivolto ai carabinieri i quali hanno fatto scattare le indagini. Al termine sono arrivati all’autrice della truffa: una 40enne veneta pregiudicata. Il 30enne è stato contattato della truffatrice che si è mostrata interessata all’affare e si sono presto accordati per la cifra di 900 euro. Tramite artifici, la quarantenne è riuscita a farsi accreditare invece di versare l’intera somma dalla vittima. L’uomo quando si è accorto di essere stato raggirato è andato in caserma e i carabinieri avviate le indagini, hanno identificato la truffatrice. La seconda truffa ha visto vittima un commerciante. Autore un ventenne di Napoli pregiudicato che ha truffato un 60enne di Genga il quale ha un negozio. Un giorni è stato contattato dal truffatore che si è finto un suo fornitore e mettendogli fretta gli ha intimato di procedere a effettuare due diversi pagamenti altrimenti non gli avrebbe inviato la merce. Il commerciante di Genga è caduto nella trappola e ha effettuato due distinti bonifici per un valore complessivo di quasi 3mila euro. Ma la merce non è arrivata, così l’uomo ha allertato i carabinieri della compagnia fabrianese i quali hanno identificato il truffatore napoletano già noto per episodi analoghi.

Sa.fe.