Mette sul web la scheda che vota La Procura indaga la candidata Jahan

Il momento del voto, filmato con il cellulare e poi postato come storia sui social, finisce sul tavolo della procura che ha aperto un fascicolo per contestare la violazione della normativa sulla propaganda elettorale, la legge 212 del 4 aprile del 1956. Quelle immagini avrebbero violato la segretezza dell’urna.

Indagata è la candidata consigliera Umma Salsabil Jahan, bengalese, della lista civica "Diamoci del noi" guidata da Carlo Pesaresi e che appoggia la candidatura a sindaco di Ida Simonella (centrosinistra).

Il video sotto accusa infatti è stato pubblicato sotto forma di storia dal suo profilo Instagram, domenica pomeriggio. Ci sarebbe rimasto pochi minuti e poi è stato tolto. Il fascicolo è stato aperto a garanzia della bengalese che ora potrà fornire tutti i dettagli della vicenda.

In primis se è stata lei in persona a farlo, su se stessa, riprendendosi mentre votava e condividendo poi il contenuto sui social non realizzando che stava commettendo un reato. Oppure se quelle immagini si riferiscono a qualcuno che si è ripreso mentre dava a lei la preferenza, per poi inoltraglielo. Oppure se era un chiaro tutorial di come votarla senza sbagliare.

Da alcune indiscrezioni trapelerebbe che nel video non è lei e che la pubblicazione sul suo profilo è stata fatta da un collaboratore che le stava gestendo la pagina social. Una sorta di social media manager che avrebbe condiviso il video perché qualcuno l’aveva taggata. Jahan mercoledì è stata chiamata dai carabinieri che le hanno notificato l’avviso di garanzia e sequestrato il cellulare sul quale la pm Irene Bilotta, titolare dell’inchiesta, ha già disposto un accertamento irripetibile nominando come consulente di parte l’analista forense Luca Russo. Il perito ha avuto ieri il cellulare per iniziare le operazioni peritali. Dovrà chiarire che ha fatto il video incriminato e chi è la persona ripresa.

Nella storia pubblicata, che qualcuno ha poi ripreso per far circolare le immagini inviandole tramite messaggistica, si vedono solo le dita di una mano che barrano con una x, nella scheda elettorale, il nome della candidata sindaca Ida Simonella. La stessa mano poi fa una croce anche sul simbolo della lista civica "Diamoci del noi" e scrive a fianco il cognome "Jahan".

Al momento i voti presi dalla candidata consigliera, 146 consensi, non sono stati annullati. Il video era stato visto dal centrodestra che aveva informato la commissione elettorale.

