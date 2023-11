Metti Malika a Capodanno. La Ayane è la super ospite

Sarà Malika Ayane (si stanno limando gli ultimi dettagli) ad accendere la notte di Capodanno in piazza Cavour. L’amministrazione comunale fa le cose in grande e in attesa di presentare tutte le iniziative del cartellone di Natale avrebbe definito un accordo con la cantante italo-marocchina per la serata di San Silvestro. Non è stato facile per l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, chiudere il cerchio e farlo su un’artista di top gamma, per ben cinque volte tra i partecipanti al Festival di Sanremo (seconda nel 2009 a Sanremo Giovani, poi anche un terzo posto tra i big nel 2021 e per ben due volte il Premio della Critica ‘Mia Martini’ e una volta quello della Sala Stampa e degli Artisti) e con una lunga lista di premi e riconoscimenti. Un lavoro, quello di ricerca del nome giusto per un Capodanno da ricordare, iniziato già in estate, al momento di sondare le disponibilità degli artisti in vista del Capodanno; lavoro portato avanti all’epoca dei contratti chiusi prima con i Tiro Mancino per la Festa del Mare e dello Zoo di Radio 105 per la Notte Bianca. La nuova giunta si caratterizza sempre di più per i grandi eventi e dunque per i grandi nomi, ribadendolo in sede di variazione di bilancio e presto nel documento di previsione 2024, dove ha dovuto sacrificare altre voci. Un investimento sullo spettacolo che per notte di San Silvestro non si fermerà a Malika Ayane, ma che prevede una serie di appuntamento di contorno. A partire dalla presenza sul palco di piazza Cavour (lo scorso anno, uscendo dall’incubo Covid, il Capodanno era stato organizzato in piazza della Repubblica) di un comico su cui l’assessore sta ancora lavorando. Ci sarà spazio poi per alcuni gruppi musicali locali in appoggio all’artista principale e anche un dj set. Si partirà la sera del 31 dicembre per arrivare poi lunghi ben oltre la mezzanotte di Capodanno. Giovedì intanto lo stesso Eliantonio presenterà il cartellone di Natale e tutte le novità a esso collegato. Confermata l’inaugurazione degli eventi per sabato 2 dicembre alla presenza di Maurizio Mattioli che porterà ad Ancona il suo show dedicato a Franco Califano. Le novità del Natale oltre quanto già si sa e si vede, come ad esempio la ruota panoramica, il mercatino natalizio e presto la pista di pattinaggio. Il 1° dicembre l’assessore alla cultura Anna Maria Bertini, infine, presenterà le due date di PopSophia del 16 e 17 dicembre annunciati al Carlino alcuni mesi or sono.