Metti un mezzogiorno al Santa Monica per un pranzo show

Per una volta il Santa Monica di Ancona accoglie i suoi ospiti non di sera, ma nella tarda mattinata. A mezzogiorno, per la precisione. Domani il locale propone infatti un pranzo in musica all’aperto, caratterizzato da tutta l’energia che ha accompagnato gli aficionados della stagione invernale.

Saranno infatti il potente live dei Matina Madoro, con i loro ritmi travolgenti, e il dj set di Ricky Esse ad accompagnare i presenti in un viaggio nella musica degli anni ‘80, ‘90 e 2000. L’evento è confermato anche in caso di pioggia, perché in caso di maltempo si terrà all’interno del locale. Info 351884 6706 (WhatsApp) e 0712862577.