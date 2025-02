Metti una domenica con il teatro per ragazzi. Ecco tre appuntamenti

Tre spettacoli per ragazzi oggi (ore 17) in altrettante località della provincia. Al Teatro Pergolesi di Jesi va in scena "L’uomo del pane e l’omino della mela" dei Fratelli Caproni. Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, creatori di storie fantasiose e di ricette, hanno deciso di preparare un pranzetto a tutti i bambini e di spiegare loro i segreti dei cibi più buoni e della loro preparazione. Ma uno dei due cuochi, molto sbadato, ha comprato solo una pagnotta e una mela. Come faranno i nostri cuochi a preparare un pasto per tutti questi bambini?

Al Teatro Misa di Arcevia c’è "Soqquadro", una produzione Teatro del Piccione i cui protagonisti sono Alba e Aldo, due anime semplici, due persone ordinate, la cui vita viene sconvolta da un imprevisto inciampo dentro una pozzanghera in un giorno di pioggia. L’acqua è la porta di accesso al mondo di sottosopra, il canale magico attraverso cui Alba e Aldo sprofondano in un luogo onirico, fatto di luci, colori e antiche emozioni.

La Nuova Fenice di Osimo ospita invece "Papero Alfredo" di Simone Guerro (anche interprete) e Daria Paoletta (anche regista), una produzione Teatro Giovani Teatro Pirata. I burattini non sono mica tutti uguali. Sono proprio come le persone: diversi. Hanno i loro sogni, gusti e desideri, e quando vogliono puntano i piedi, come i bambini (e certi grandi) anche se i piedi loro non li hanno. Papero Alfredo e` il nuovo burattino di Bruce: piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso.