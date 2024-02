"Mettiamo radici per il futuro. Il benessere parte dagli alberi"

In occasione della ‘Giornata nazionale degli alberi’, che si celebra il 21 novembre, noi ragazzi delle classi quinte della Scuola Primaria "Edmondo De Amicis" di Santa Maria Nuova, in provincia di Ancona, siamo stati coinvolti dall’amministrazione comunale a partecipare ad un’iniziativa intitolata "Mettiamo radici per il futuro" per riflettere sull’importanza di rispettare gli alberi e l’ambiente.

Il 20 novembre siamo partiti dalla nostra scuola verso un’area verde situata lungo via Aldo Moro, dove ad attenderci c’era il sindaco del paese, Alfredo Cesarini, una rappresentanza del Comune, alcuni operai e le altre classi del nostro plesso scolastico.

Prima di procedere alla piantumazione degli alberi, abbiamo letto una lettera rivolta al primo cittadino, nella quale abbiamo avanzato alcune proposte e alcuni accorgimenti per migliorare e salvaguardare gli spazi di svago della scuola, come ad esempio, l’installazione di telecamere, la sistemazione di cestini per la raccolta differenziata, una recinzione più alta e resistente. Abbiamo proseguito con la messa a dimora di quaranta alberi di leccio. Il leccio è una quercia sempreverde, molto longeva, che ha un aspetto imponente e maestoso ma una crescita lenta.

L’importanza di quest’iniziativa, da noi molto apprezzata, sta nel fatto che gli alberi sono parte integrante e fondamentale del nostro ambiente e della nostra vita.

Le specie vegetali forniscono ossigeno e combattono il riscaldamento climatico in quanto assorbono la pericolosa anidride carbonica. Sono, inoltre, un’oasi d’ombra, soprattutto in estate per i bambini e gli anziani e fungono da rifugio per gli animali.

Gli alberi non migliorano solo l’estetica del paesaggio ma contribuiscono anche al benessere psicofisico della persona grazie al loro potere terapeutico.

Uno studio condotto da alcuni ricercatori dell’Università di Chicago ha dimostrato che trascorrere del tempo all’aria aperta favorisca pensieri positivi e riduca i livelli di stress.

Ci auspichiamo, quindi, che questa iniziativa promossa dall’amministrazione comunale rappresenti solamente un primo passo per la tutela e la salute dell’ambiente e del nostro paese.

Alexandr Esposto, Diego Galli, Nicolò Pontrelli, Edoardo Tanase, VA