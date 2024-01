Mezza scuola senza riscaldamento. Scatta lo sciopero degli studenti

Termosifoni spenti, alunni al freddo: termometri in classe e sciopero dei ragazzi. È quanto sta accadendo all’Istvas delle Brecce Bianche. Una parte del Vanvitelli Stracca Angelini, organizzato su due plessi, sarebbe al gelo da diversi giorni. A denunciare il fatto, è un gruppo di genitori, che ci ha contattato: "Non è la prima volta che accade – racconta una mamma, che preferisce chiaramente l’anonimato per tutelare il figlio – Nel plesso A, dove c’è circa metà della popolazione studentesca, ci sono continui problemi al riscaldamento. Le circolari sul registro elettronico parlano chiaro. Un’anomalia si era già verificata a novembre, ma in quel periodo le temperature erano più miti di adesso. Il guasto era stato riparato intorno a metà dicembre. Poi, si è andati avanti regolarmente fino alle vacanze di Natale e dall’8 gennaio, quando gli studenti sono rientrati a scuola, hanno trovato di nuovo i termosifoni freddi. Così, ieri hanno scioperato".

Uno sciopero di gruppo per protestare e sollecitare, in qualche modo, gli organi competenti, la Provincia in tal caso. "Gli insegnanti dicono ai ragazzi di vestirsi in modo più pesante, il dirigente scarica tutto sulla Provincia e noi ci troviamo così". E ancora: "Ho consigliato a mio figlio di portare un termometro in classe. Due giorni fa, misurava 12 gradi. Poi, durante le lezioni si è arrivati a 15. Ma capite che fare 5 (o 6) ore di lezione in quelle condizioni è impossibile. Esiste un decreto che sancisce come in aula la temperatura non debba essere inferiore ai 18 gradi".

I genitori avevano pensato di attrezzarsi con delle stufette elettriche, ma la soluzione era impraticabile dato che i ragazzi si spostano ogni ora. "Noi in famiglia siamo tutti sportivi – sottolinea la donna – e mio figlio, grazie al cielo, ha l’abbigliamento da montagna. L’ho mandato con vestiti tecnici, una maglia termica, felpa e calzini da montagna. Stanno tutti col giubbotto, è assurdo. Il bello è che si spendono inutilmente i soldi del Pnrr, ma ci si dimentica di manutenere i vecchi impianti nelle scuole".

"Confermo che il problema c’è stato – commenta il dirigente, Francesco Savore, contattato dal Carlino – Chiedo alla Provincia di prendere atto della questione, servono interventi risolutivi. Evidentemente, mettere una toppa non basta dato che è il secondo episodio in pochi mesi. Tutto ciò che la scuola poteva fare, l’ha fatto – precisa lui – I termosifoni erano tiepidi, non freddi. A fronte delle lamentele, ho provveduto ad inviare Pec, sollecitando (anche in via informale e tramite numero verde) l’ente competente. Ad ogni modo, da ieri mattina i termosifoni hanno ripreso il loro regolare funzionamento" conclude il dirigente della scuola.