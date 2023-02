Mezzavalle, svolta green Idea pannelli fotovoltaici

di Marina Verdenelli

Pannelli fotovoltaici per portare energia green a Mezzavalle. Ci sta pensando il Comune e anche in maniera intensa visto che un pool di tecnici ha già fatto un sopralluogo nella spiaggia selvaggia tanto cara agli anconetani che la difendono con le unghie e con i denti per preservarla allo stato naturale, senza stabilimenti attorno. Il caro luce ma anche la necessità di mettere mano ad un impianto elettrico vecchio che richiederebbe una grossa manutenzione ha portato la giunta comunale a valutare il da farsi. "E’ una idea – spiega Stefano Foresi, assessore alle Manutenzioni – quello è un vecchio impianto elettrico, i pali Enel lungo la scarpata nel tempo si sono piegati e per questo vogliamo vedere se si può fare un impianto di pannelli fotovoltaici per portare la luce a Mezzavalle che servirebbe sia per i servizi igienici ma anche per la trattoria. I costi? Non c’è ancora una cifra e la sua fattibilità o meno servirà anche a capire questo".

Il sopralluogo risale alla settimana scorsa. I tecnici si sono recati in spiaggia per vedere dove passano i fili oggi e come potrebbero essere smantellati per fare posto ad un impianto a basso consumo e autorigenerante sfruttando l’energia solare. "Siamo nella fase in cui dobbiamo capire – dice Foresi – se sarà un percorso fattibile. Poi l’eventuale progetto passerà in giunta. Se sarà fattibile l’idea è di realizzarlo già per questa estate". Il sopralluogo ha messo in allarme i proprietari della Trattoria Mezzavalle che a quell’impianto sono attaccati. Dovrebbero provvedere ad una scelta per pannelli fotovoltaici anche loro? E a loro spese? Capirlo adesso sarebbe prematuro ma già il via vai di tecnici crea malumori, soprattutto se della visita in spiaggia la proprietà non era stata nemmeno avvisata. Così lo sfogo sui social di Sonia Moresi, proprietaria della trattoria che d’estate viene data in gestione. "Mezzavalle quest’anno sarà difficile – ha scritto in un post Facebook – A breve vi darò delucidazioni. Vi viglio bene e farò di tutto per preservare la spiaggia libera". Il messaggio ha scatenato una serie di commenti da parte degli affezionati della spiaggia che già in passato si sono battuti per preservare la naturalezza della spiaggia formando il comitato di Mezzavalle Libera. Proprio ai commenti la stessa Moresi ha risposto specificando "purtroppo vogliono eliminare le spiagge libere e la mia attività ci va di mezzo". Quell’impianto elettrico oggi presente sarebbe infatti l’unico a portare la corrente giù in spiaggia e se venisse tolto anche il ristorante dovrebbe optare per un’altra alimentazione green ma a spese di chi?