"Mezzi pieni e tante corse saltate. Una situazione senza precedenti"

Il Comitato Utenti Tpl Ancona denuncia una "situazione di gravità senza precedenti nel trasporto pubblico cittadino: dopo i tagli di quasi il 20% delle corse dal 2024 a oggi gli utenti lamentano quotidianamente la cancellazione improvvisa di numerose corse, lasciando a terra centinaia di persone" e "fioccano le segnalazioni degli utenti". "Oltre ai tagli programmati, - secondo il Comitato – assistiamo a un salto di corse continuo che colpisce in particolare le linee 2 e 3, ma anche la 1/4 e la 46, quest’ultima con bus talmente saturi che la mattina molti universitari non riescono a salire per raggiungere le sedi. Segnalazioni indicano l’incresciosa situazione al Parcheggio degli Archi dove dopo aver pagato i pochi bus dell’1/4 giungono già carichi e molti non riescono a salire".

La causa dei disservizi aggiuntivi, secondo il Comitato che comunica per voce di Lorella Schiavoni e Daniele Ballanti, "oltre i tagli effettuati finora, è da ricondurre alla mancanza di risorse per le manutenzioni: molti mezzi sono in officina e ogni giorno il loro numero aumenta in attesa di essere riparati da un numero insufficiente di meccanici o per l’impossibilità di acquistare pezzi di ricambio. A breve arriveranno due nuovi bus, una goccia nel mare, in attesa degli altri non prima della prossima primavera. I disagi continueranno". Nel mirino anche l’Amministrazione comunale accusata "di essere chiusa nei palazzi e di tacere perché corresponsabile con la sua Filiera politica (nazionale, regionale e comunale), dei tagli alle risorse.

Nel voto delle Regionali, il Comitato ha visto ad Ancona un "forte calo del centrodestra: un cartellino giallo a chi ha causato questi problemi". "L’unico obiettivo dell’Amministrazione - attacca - sembra essere il continuo ‘panem et circenses’, mentre si tagliano fondi a un servizio essenziale". Da qui la richiesta all’Amministrazione "azioni concrete e immediate quali pressioni sulla Filiera (Regione e Governo nazionale) per il reintegro delle risorse - aumento dei corrispettivi chilometrici, tra i più bassi in Italia, per garantire un servizio dignitoso a utenti e lavoratori. Inoltre introduca correttivi per la mobilità quali misure per il contenimento del traffico privato, la promozione vera del Tpl con corsie preferenziali e semafori verdi, oltre all’aumento delle corse, anche in orario serale".