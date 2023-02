Mezzo chilo di cibo buttato ogni settimana: i consigli del Mercato Dorico contro lo spreco

Famiglie marchigiane meno sprecone con l’effetto pandemia che taglia di circa il 3% la quantità di alimenti gettati. Sono i dati Ispra rielaborati da Coldiretti Marche sulla raccolta di rifiuto organico nella nostra regione dove, secondo l’Osservatorio Waste Watcher sullo spreco alimentare domestico e sulle abitudini di acquisto gestione e fruizione del cibo, si getta circa mezzo chilo di alimenti ogni settimana, quasi il 5% in meno rispetto all’anno precedente. Merito anche della sensibilizzazione che nasce dalle sempre più numerose iniziative di educazione alimentare. Come quella che Coldiretti porta nelle scuole e come quella che stamattina, in vista della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare (5 febbraio), la scuola porterà al Mercato Dorico di Campagna Amica. L’istituto in questione è l’istituto tecnico agrario “Giuseppe Vivarelli” di Fabriano. Gli studenti presenteranno i prodotti della scuola come spumante brut e rosè metodo Scacchi, farine, pasta di grano duro e succhi di mela e offriranno ai presenti un agriaperitivo, dando anche informazioni e consigli per limitare ulteriormente l’utilizzo del secchio dell’umido.