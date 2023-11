Mezzo chilo di coca sotto il sedile: arrestato

Quando l’hanno fermato al casello sembrava impacciato. C’era un motivo. Sotto il sedile della sua macchina nascondeva mezzo chilo di cocaina. Nell’ambito dei controlli svolti dalle pattuglie su strada, nei giorni scorsi il comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona ha fermato un’auto all’uscita del casello dell’A14 a Loreto-Porto Recanati scovando 500 grammi di cocaina occultati in un doppiofondo, ricavato artificialmente sotto il sedile del guidatore.

Durante i normali pattugliamenti su strada e in particolare sugli snodi di collegamento più importanti della viabilità della provincia dorica, è stata la pattuglia della Tenenza di Osimo in servizio a effettuare il controllo. Alla guida un 48enne di origini campane, residente a Napoli, che alle normali domande dei finanzieri osimani non ha saputo spiegare il motivo della sua presenza nelle Marche, anzi, era molto nervoso appena i finanzieri hanno iniziato ad ispezionare il veicolo.

La pattuglia durante il controllo ha richiesto anche l’aiuto dell’unità cinofila. Al fiuto del cane Olimpo non è sfuggito il doppiofondo, accessibile azionando un meccanismo sul montante della cintura di sicurezza. La cocaina, pura al 95 per cento, era destinata al mercato dello spaccio osimano e una volta tagliata e confezionata per la vendita avrebbe potuto fruttare oltre 50mila euro. L’autista è stato arrestato e portato al carcere di Montacuto. L’attività svolta dalla Guardia di Finanza rientra nella più ampia di controllo del territorio che vede il Corpo quotidianamente impegnato con pattuglie che operano nell’ambito del servizio 117 e del dispositivo permanente al contrasto di traffici illeciti, con l’impegno dei Reparti territoriali della Provincia.

La scorsa settimana è partito anche il primo dei servizi ad alto impatto disposti dal Questore a presidio costante dell’ordine e della sicurezza pubblica durante il quale gli agenti della Polizia di Stato, assieme a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Umbria-Marche", a tre pattuglie dei carabinieri, a un’unità operativa della Guardia di Finanza e a un equipaggio della Polizia Provinciale, hanno pattugliato in maniera sinergica l’intero comprensorio partendo dalle zone vicine alle scuole al momento dell’ingresso, per scongiurare la presenza di malintenzionati ed impedire se del caso episodi di cessione e consumo di stupefacenti tra i giovanissimi.

Silvia Santini