Mezzo etto di cocaina: preso 43enne

Una soffiata arrivata lo dava in possesso di droga e armi. La polizia, piombata in casa sua a colpo sicuro, ha trovato la droga, nascosta in un pertugio del letto di legno, ma non le armi se non due balestre con il rispettivo arco per tirare le frecce. A finire nei guai è stato un 43enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato giovedì per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Gli agenti della Squadra mobile, la sezione antidroga, lo hanno trovato con mezzo etto di cocaina e un bilancino di precisione con il quale avrebbe ricavato le dosi da spacciare. I sospetti su di lui sono culminati dopo un lungo appostamento fatto nelle ore precedenti proprio sotto casa e al quale è seguita una perquisizione personale e locale, nelle prime ore della giornata.

Il 43enne è uscito di casa presto, a Montemarciano, quando è stato bloccato dai poliziotti. Addosso era pulito ma gli agenti non si sono fermati lì. Sono voluti andare a controllare anche l’appartamento dove hanno fatto bingo. Lì c’erano i 50 grammi di cocaina, infilati nel pertugio del letto dove l’uomo dormiva. Sull’abitazione che aveva in affitto sono stati riscontrati anche degli abusi edilizi e per questo la polizia è stata aiutata nei controlli anche dalla polizia locale di Montemarciano. Ai vigili urbani sono stati poi affidati due cani che vivevano in casa con l’arrestato. Il 43enne è finito in carcere a Montacuto. Nella mattinata di ieri c’è stata la convalida del gip, in carcere, dove l’uomo è stato assistito dall’avvocato Marco Subiaco. Il giudice ha confermato la misura cautelare in carcere. Le balestre sono state sequestrate.

ma. ver.