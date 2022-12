Mezzo milione per riaprire il PalaGuerrieri

Dalla Regione arriva mezzo milione di euro per ristrutturare il PalaGuerrieri chiuso da venti mesi. Dall’opposizione l’ex sindaco Roberto Sorci e il consigliere di Fratelli d’Italia Danilo Silvi esultano, ma si dovrà attingere ad altre importanti risorse se si considera che per l’intervento erano stati preventivati 3 milioni di euro. "Con un contributo di 500mila euro – evidenziano i capigruppo di minoranza Roberto Sorci e Danilo Silvi – inserito nel bilancio di previsione garantiamo la sicurezza del territorio in caso di emergenze di protezione civile, lo sport e l’economia. Con l’approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 la Regione ha dato un segnale concreto di attenzione alla nostra città, intervenendo con un contributo fondamentale per la ripartenza del palazzetto. La Regione - spiegano - ha destinato al PalaGuerrieri 500mila euro, una quota significativa che consentirà un forte scatto in avanti verso il ripristino della struttura con gli interventi di cui necessita". Bocciato l’emendamento di Antonio Mastrovincenzo (Pd) che chiedeva di stanziare ulteriori 250mila euro. "Non si tratta – aggiungono - solo di intervenire sul palazzetto ma di dare anche sicurezza ai cittadini del territorio fabrianese essendo il PalaGuerrieri elemento centrale del piano di protezione civile del territorio in caso di Emergenza e anche di andare in soccorso di una serie di attività che caratterizzano la città e non solo. Il PalaGuerrieri è anche un simbolo per lo sport marchigiano e non soltanto fabrianese, punto di riferimento per la ginnastica ritmica, che negli anni ci ha regalato atlete di primissimo livello, per il Fabriano basket, militante in serie B e per tante altre attività anche extra-sportive. Questo impegno economico è la dimostrazione che gli amministratori regionali hanno compreso l’importanza strategica di questo impianto che va ben oltre i confini fabrianesi e ben al di là dello sport. Costituisce infatti un’infrastruttura in grado di dare sicurezza e impulso all’economia: gli eventi sportivi contribuiscono come si sa a generare un indotto. Si tratta di un investimento rilevante di cui vogliamo ringraziare il presidente Acquaroli e la Giunta e tutta la maggioranza regionale, che ha dato ascolto al territorio e si è spesa per cercare una soluzione". La costruzione del palazzetto dello sport di Fabriano risale al 1983, anno dell’inaugurazione, avvenuta il 13 marzo in concomitanza del match tra Honky Fabriano e Scavolini Pesaro. Nel maggio 2002 l’impianto è stato intitolato a Giuliano Guerrieri, considerato il "padre" del basket fabrianese. La chiusura, all’esito di alcune verifiche tecniche per l’omologazione, è di aprile 2021 anche se non c’è un’ordinanza di inagibilità.

Sara Ferreri