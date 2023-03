"Mezzo milione per sistemare la chiesa dell’Annunziata"

Arriveranno fondi importanti per il post sisma a Osimo. "Dopo la sua nomina scrissi al commissario straordinario per il terremoto 2016, il senatore Guido Castelli, per chiedere sostegno economico per riaprire la chiesa dell’Annunziata al cimitero Maggiore – dice il sindaco Simone Pugnaloni –. Oggi finalmente è giunta la comunicazione ufficiale che arriverà al Comune di Osimo il finanziamento pari a mezzo milione di euro per sistemare una chiesa simbolo della nostra città che tanti cittadini mi chiedevano di riaprire. Un ringraziamento personale alsSenatore, un amministratore serio, preparato e disponibile che da sempre ama e si impegna per le nostre Marche". Sono partiti intanto lavori sul tetto della chiesa di San Marco, chiusa dall’ultimo sisma. L’intervento era già programmato prima del terremoto del novembre scorso. Nel contempo prosegue la raccolta fondi per mettere in sicurezza il luogo di culto e riaprirlo finalmente ai fedeli. L’appello a contribuire arriva non solo dal sacerdote ma anche da tanti osimani che hanno a cuore la chiesa in centro, rovinata in diverse parti dalle scosse. L’Ufficio ricostruzione aveva già confermato anche l’arrivo di 750mila euro per il restauro della chiesa antica della Misericordia, chiusa e inaccessibile per problemi di sicurezza, soprattutto in seguito al terremoto del 2016 appunto, a seguito del quale il perimetro è stato transennato.