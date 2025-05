"M’ha fat nasc’ Massacesi": per lui fu fatta anche una maglietta

Ha fatto nascere decine di senigalliesi, la spiaggia di velluto piange Lucio Massacesi. Aveva 93 anni. ‘M’ha fat nasc’ Massacesi’, è il testo in dialetto di un’iconica maglietta venduta ormai da qualche anno in alcuni esercizi della città, nata per celebrare il dottor Massacesi, un uomo che ha fatto la storia di Senigallia. Il suo cuore ha cessato di battere nella tarda serata di venerdì in una camera dell’ospedale di Senigallia, lo stesso dove per mezzo secolo ha fatto nascere generazioni di bambini e salvato centinaia di vite. I funerali saranno celebrati domani alle 9 nella chiesa di Santa Maria della Neve – Portone. Tra le sue passioni, il mare, tra i fondatori del Club Nautico Senigallia e la cucina, le sue cene resteranno nel cuore dei tanti amici. Lucio è un uomo che non aveva età, riusciva a rapportarsi anche con i giovani, infondendo loro la sua grande saggezza. Centinaia i ricordi che si susseguono: "Lucio Massacesi, Presidente Onorario dal 2012 lascia un’ impronta indelebile nella storia dell’Associazione della quale è stato anche socio fondatore – il ricordo dell’Avis Senigallia -. Massacesi ha assunto la presidenza della sezione locale nel 1980 ricoprendo la carica ininterrottamente per 21 anni sino al 2001, tornerà poi a guidare il Consiglio dal 2008 al 2011. È sua l’iniziativa, nel 2010, di avviare la ristrutturazione del Centro Trasfusionale di Senigallia conclusasi poi nel 2012 con la presidenza del dottor Sinicato". A ricordare lo storico primario di ginecologia e ostetricia, sono state anche l’Amministrazione Comunale e il Comitato Croce Rossa di Senigallia.