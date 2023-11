"Mi agito", nuovo singolo di Atarde. E’ un inno al riscatto personale

Uno sfogo liberatorio nato dalla consapevolezza di essere cresciuti. Il cantautore anconetano Atarde torna, a distanza di quattro mesi dal suo ultimo brano "Giornata tipo", con "Mi agito", il nuovo singolo (https:pezzidischi.lnk.tomiagito) che racchiude il ricordo delle sensazioni vissute durante gli ultimi mesi di liceo, trascorse in piena pandemia. Un brano intimo e personale che racconta le paure, le incertezze e il senso di inadeguatezza provati in quel periodo pieno di cambiamenti.

"Con questo brano volevo ricreare l’atmosfera del live: il pezzo in cuffia suona esattamente come se fossimo dal vivo - racconta Leonardo Celsi (questo il suo vero nome) -. La produzione è stata fatta registrando tutti gli strumenti in presa diretta e per questo è possibile che il sound della canzone suoni in modo differente dai miei brani precedenti". Una canzone che si presta ad essere un inno al riscatto personale, derivato da un lavoro in collaborazione con i musicisti che hanno affiancato il cantautore nei live. Nel 2022 Atarde è stato inserito dalla piattaforma Vevo nella lista dei 20 talenti italiani da seguire e ha pubblicato il suo ep di debutto "Difetti di forma". Nello scorso mese di gennaio l’ep si arricchisce di cinque nuovi brani e durante l’estate esce il già citato singolo "Giornata tipo", molto apprezzato dal pubblico.