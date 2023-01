"Mi butto dal Passetto" Salvato con le foto dei figli

Ha scavalcato la ringhiera e ha raggiunto il cordolo largo pochi centimetri oltre le vetrate messe a protezione. Camminava su e giù un padre di famiglia, di 39 anni, ieri pomeriggio, all’ascensore del Passetto. Erano le 15 quando sono iniziate ad arrivare le prime telefonate dei cittadini che avvertivano di quell’uomo in procinto di buttarsi di sotto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e personale del 118. Anche la moglie ha raggiunto l’ascensore e inginocchiata alla vetrata oltre la quale c’era il marito si disperava e lo implorava di non fare nulla di insensato. A spingerlo sul parapetto così esposto sarebbero stati problemi di lavoro, un ambiente sotto stress, a cui non ha più retto.

La moglie, insieme ai carabinieri, hanno parlato a lungo con lui che si era seduto sul cordolo a strapiombo, quasi frontalmente alle porte dell’ascensore panoramico. La donna gli ha mostrato anche qualche foto di famiglia per convincerlo a non lasciarla sola. Appena si è calmato i vigili del fuoco hanno raggiunto il padre di famiglia in condizioni di sicurezza, portando un imbraco con cui assicurarlo. Il 39enne infatti si è convinto a tornare indietro ma farlo passare da dove aveva scavalcato era troppo pericoloso così una volta assicurato all’imbracatura è stato calato fino al piano si sotto per farlo pori risalire dalla scarpata.

Una volta raggiunta la pineta è stato affidato alle cure del 118 ed è stato portato in ospedale per un controllo medico. A Torrette sono andati anche i carabinieri per approfondire i motivi del gesto che non sfoceranno in nessuna denuncia. I militari hanno voluto accertarsi che non ci siano motivi perseguibili penalmente in quello che lo ha turbato al punto di spingersi sul parapetto dell’ascensore, ad oltre sessanta metri di altezza.