"Mi hai scattato una fotografia" Lite sull’autobus

L’amico gli fa una foto ma lui non gradisce e scoppia la lite sul bus. Il diverbio è finito con un dito ferito e con l’arrivo della polizia a bordo del mezzo pubblico. Il trambusto è scoppiato martedì pomeriggio, mentre l’autobus stava percorrendo via Flaminia. A bordo c’era tanta gente tra cui i due amici, un 37enne saudita e un 30enne nigeriano. Quest’ultimo era convinto che l’altro lo aveva fotografato e lui non voleva. Ha chiesto al 37enne di poter vedere la foto che gli aveva fatto ma lui gliela ha negata. Così è scoppiato il litigio, molto animato, con i due che si contendevano il cellulare. Un passeggero ha chiamato la polizia e l’autista del bus ha fermato il mezzo per il parapiglia scoppiato a bordo. Gli agenti hanno visto che sul telefonino contestato e la foto del nigeriano non c’era. Il saudita è stato medicato dal personale sanitario, chiamato dalla polizia, a bordo del bus. Terminate le identificazione dei due litigiosi la polizia ha detto loro che possono sporgere denuncia se lo vorranno.