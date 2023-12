"Mi hai tradito con lei?". E scoppia il parapiglia

Trascorre la serata con l’uomo della sua amica e quando lei torna scoppia una violenta lite. Ad azzuffarsi sono state una 30enne e una 40enne, martedì notte, in una abitazione che si trova vicino alla stazione ferroviaria. Attorno all’1 è dovuta intervenire la polizia, avvisata dai vicini di casa che sentivano gridare. Una volante è arrivata sul posto trovando due donne, che delle ferite riconducibili a dei graffi, e un uomo. Gli agenti hanno ascoltato tutti e tre ed è emerso che la 30enne e il compagno della 40enne avevano trascorso la serata insieme, in attesa che tornasse l’altra donna. Al suo arrivo la 40enne ha notato che tra i due c’era una situazione di intimità e sospettando un tradimento lo ha chiesto apertamente ad entrambi che lo hanno anche confermato. Le due donne sono arrivate alle mani, graffiandosi tra di loro. La polizia ha chiamato un’ambulanza per far medicare le due ferite ma solo la 30enne ha accettato di essere portata in pronto soccorso all’ospedale di Torrette. Ristabilita la calma la Volante se ne è andata. Per i fatti si procederà a querela di parte nel caso le donne vogliano denunciarsi a vicenda.