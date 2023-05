"Mi occuperei io del decoro"

Terrei per me la delega al Decoro urbano in caso di mia elezione a sindaco della città. Tanto per iniziare c’è un aspetto importante. Ho bisogno di capire in prima persona come ridare una dignità ad Ancona, quanto meno per quello che riguarda il suo ‘aspetto estetico’. Che però diventa elemento di sostanza nel momento in cui un giusto decoro tocca le condizioni di vivibilità della città.

Non si tratta solo di arredi e di piantumazioni, è proprio la visione d’insieme complessiva che vorrei avere. Seguirla passo passo e vederne la progressiva crescita. L’altra delega che mi terrei è quella dell’Organizzazione e del Personale. Come mi sono già trovato a dire, ho bisogno di capire come sono andate fino ad oggi le cose e per quale motivo si sono raggiunti così scarsi risultati, per non parlare dell’immobilismo di interi settori. Trattare a ‘quattro’occhi con il personale sarà invece come toccare direttamente i problemi del Comune, vedere cosa si può migliorare, su cosa spingere, come rinforzare determinati settori. Come cambiare la modalità operativa, se c’è bisogno. C’è bisogno di rendere coinvolti e protagonisti gli stessi dipendenti. È chiaro infine che tenere per me la delega delle Politiche ambientali è una sorta di passo obbligato anche dopo l’esperienza fatta al Parco del Conero. I collegamenti tra le due attività sono quasi scontati e dare prosecuzione a un lavoro già iniziato significa non disperdere i risultati raggiunti e non perdere il passo di quanto fatto fino ad oggi in termini di sviluppo sostenibile.