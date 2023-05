"Mi piace pensare al nostro Bilancio"

Se dovessi pensare a quale delega tenere per me, mi piacerebbe rispondere il Bilancio, ma da sindaca non credo che questo sia possibile per l’impegno che una delega così pesante richiede, poco compatibile con i tanti impegni a cui un sindaco deve far fronte. Però istintivamente la scelta cadrebbe sul bilancio. Una materia che in questi anni ho gestito direttamente, ricoprendo il ruolo di assessore, Assieme ad altre deleghe importanti.

È la materia che più di altre ha a che fare con le scelte che devi fare, perché mettere più risorse da una parte significa toglierle da altri capitoli, ma è anche la materia che ti spinge a trovare tutte le soluzioni possibili per recuperare risorse e riuscire concretamente a dare vita a tutti i progetti che si hanno in mente.

È quello che in questi anni questa amministrazione e io stessa come assessore al bilancio abbiamo fatto partecipando a tutti i bandi possibili, vincendone molti, entrando in graduatoria in altri. E poi il grande sforzo, lo ripeto ancora, del Pnrr e dei fondi portati a casa. Un lavoro enorme, basti pensare che in tempi ordinari un Comune come Ancona gestisce 10 milioni di investimenti, mentre ora ne abbiamo 80 milioni. Un grande lavoro il cui merito va senza dubbio agli uffici, ma un lavoro che penso di poter dire di aver avuto l’onore e l’onere di coordinare e che consentirà ad Ancona un vero salto di qualità nel suo modo di presentarsi e di essere vissuta. Più in generale sto pensando a profili di assessorato nuovi che terranno conto delle questioni dal Pnrr e e di quelle energetiche.