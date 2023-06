"Mi piace questa città, ha tanto verde" Parola dell’architetto Tagliabue

"Sono sorpresa di vedere una città con tanto verde. Ancona è circondata dalla natura". Parole di Benedetta Tagliabue, archistar celebre in tutto il mondo, intervenuta ieri alla Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche nell’ambito del convegno ‘L’architettura della pluralità. Colore, forma, struttura: i materiali del progetto contemporaneo’. Un’aula magna da tutto esaurito per l’evento organizzato da Diasen, azienda di Sassoferrato leader nella produzione di materiali per l’architettura sostenibile, insieme alla rivista The Plan – Architecture Magazine e all’ateneo dorico. Decine di studenti, e molti ‘addetti ai lavori’ ascoltano l’architetta e designer nota per aver firmato progetti come il Parlamento Scozzese a Edimburgo o il Mercato di Santa Caterina a Barcellona. Presenti, tra gli altri, il Rettore Gianluca Gregori, Viviana Caravaggi e Stefano Capannelli, presidenti dell’Ordine degli Architetti e dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona, e Gianluigi Mondaini, docente di Composizione architettonica e urbana. L’ incontro è dedicato a ‘innovazione e sostenibilità nella progettazione’. Un recente studio della Diasen ha mostrato come le persone sono disposte a investire anche il 30 per cento in più per raggiungere obiettivi di ‘comfort’. L’architettura del futuro, dunque, dovrà puntare anche su salubrità e bellezza. Parole sottoscritte da Tagliabue, che ha illustrato alcuni suoi progetti in varie città. Come a Ferrara, dove due anni fa sono stati inaugurati la chiesa di San Giacomo Apostolo e il relativo complesso parrocchiale. Nella chiesa sono presenti opere di un artista ben noto agli anconetani: Enzo Cucchi. "E’ stato meraviglioso lavorare con lui – ha detto Tagliabue -. La sua arte è sensibile, speciale. Voleva fare una costruzione in ceramica nera".