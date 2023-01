Mi ricordo le De Amicis Una foto per partecipare

C’è tempo fino al 30 gennaio per inviare una foto. E’ in dirittura d’arrivo la riapertura della scuola primaria De Amicis di Corso Amendola dopo la sua ristrutturazione e, in attesa dell’inaugurazione e del ritorno all’attività didattica, è il momento dei ricordi di chi ha frequentato questa storica scuola. L’assessorato alle Politiche Educative, come già comunicato, sta organizzando una mostra fotografica dal titolo "Mi ricordo le De Amicis" che sarà ospitata all’interno della scuola e realizzata con il contributo delle foto dei cittadini: tutti gli anconetani che hanno frequentato questo Istituto, sono invitati a consegnare una foto possibilmente in formato digitale all’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi entro martedì 30 gennaio. Info: 071-2225009