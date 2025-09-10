"Mi sono tuffato in mare e nascosto in un camion tra le tute della Juve"

Ci sono stati anche momenti di commozione ieri al carcere di Baracaglione quando dal palco allestito per i cantanti è stata letta la storia di uno dei venti detenuti che hanno composto la giuria speciale. La storia di Klodjia, di origine albanese. L’ha scritta in una lettera che è stata letta da Ezio Nannipieri. "Non dovevo essere qui, purtroppo però ci sono. Ho sbagliato lo so e mi dispiace soprattutto per mia figlia Isabella. La mia storia inizia in Albania, avevo un papà umile, famiglia povera, non bastavano mai i soldi per mangiare. Vendeva le lattine della Pepsi e il latte. Prima in Italia si veniva solo con il gommone, durante i tempi dell’immigrazione i miei zii sono venuti in Italia, a Fabriano. Mio padre voleva portare anche noi in Italia. E’ morto nel 2016, l’ho vissuto poco e me ne dispiaccio. Da piccolo invece di andare a scuola andavo al porto, a vedere le navi, ho provato molte volte ad entrare in qualche camion per raggiungere Ancona ma mi trovavano sempre e prendevo le botte dai camionisti e dalla polizia. Un giorno, di gennaio, con cinque miei amici, abbiamo provato un modo diversi, ci siamo messi dei vestiti in un sacchetto di plastica e ci siamo tuffati in mare. Faceva freddissimo, abbiamo raggiunto la nave, siamo saliti per la catena di ferro dell’ancora, c’era il buco aperto e siamo entrati. Abbiamo strisciato dentro un camion, trasportava tute della Juve me ne sono messe tre, una dentro l’altra. Poi abbiamo sentito una voce che ci diceva Ragazzi posso entrare anche io?".

ma. ver.