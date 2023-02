"Mi spia con telecamere e cimice" Scoppia la lite tra vicini di casa

Si sente inseguita, spiata con delle telecamere e perseguitata dal vicino di casa e per porre fine alle sue paure gli piomba in casa per fargli una scenata. Nell’abitazione però non c’era il padrone di casa ma il figlio. Per ristabilire la calma è dovuta intervenire la polizia.

La lite è esplosa martedì pomeriggio, in un condominio di via De Gasperi. In serata è stata chiamata la polizia dall’uomo che la donna cercava. Sul posto è arrivata una pattuglia delle Volanti e ha trovato un 60enne, il vicino di casa che la donna accusava, il quale ha raccontato ai poliziotti cosa era avvenuto.

Nel pomeriggio, mentre il figlio si trovava da solo in casa, aveva sentito suonare al campanello e una volta aperto il portone aveva trovava la donna residente al piano di sopra in uno stato di agitazione incomprensibile. Il giovane ha cercato di riportarla alla calma ma la signora, esagitata, che continuava a chiedere dove fosse il padre.

Il ragazzo le ha spiegato che era solo in casa ma la stessa non voleva andare via per cui l’avrebbe spinta via, fuori dalla porta di casa. Tornato a casa il padre ha chiesto l’intervento della polizia, sentendosi minacciato dall’anomala condotta della vicina.

Dopo aver ascoltato i fatti, gli agenti hanno cercato di tranquillizzare la famiglia rassicurandoli sul fatto che sarebbero andati loro a parlare con la vicina al fine di comprendere le ragioni della sua condotta. La donna, apparentemente normale, ha confermato di aver cercato l’uomo perché aveva scoperto la presenza di numerose telecamere nascoste dal suo vicino di casa per spiarla, nonché di essere continuamente seguita anche da una non meglio identificata dottoressa, la quale avrebbe installato una cimice sul suo telefono fisso, in grado di udire qualunque cosa ella dicesse in casa.

Sui fatti non è stato trovato riscontro. Gli agenti hanno controllato la sua abitazione, era in ordine e curata. Poi hanno tranquillizzato la donna, che non sembrava molto lucida, e l’hanno invitata, in caso di bisogno, a chiamare le forze dell’ordine, evitando liti e di piombare in case altrui. L’intervento si è concluso senza denunce.